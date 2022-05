14 nieuwe besmettingen met apenpokkenvirus in Portugal, eerste gevallen in Denemarken en Schotland

Apenpokken komen normaal vooral voor in Afrika. De ziekte werd in 1970 ontdekt in Kongo (toen nog Zaïre). In de jaren tachtig en negentig werden daar honderden gevallen gedetecteerd.

Toch waren er in het verleden al eerder uitbraken buiten het Afrikaans continent: in de Verenigde Staten (2003), het Verenigd Koninkrijk (2018) en Singapore (2019). Het ging echter telkens om lokale uitbraken, met een beperkt aantal besmettingen.