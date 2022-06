Abdulhamid verloor 23 familieleden bij chemische aanval in Syrië: "Mijn vrouw stierf met onze tweeling in haar armen"

“Ik lag samen met mijn vrouw en kinderen te slapen toen de bommen vielen”, begint Abdulhamid. “We schrokken wakker door het geluid van ontploffingen.” Zijn wijk in Khan Sheikoun werd op 4 april 2017 gebombardeerd door de Syrische luchtmacht. Khan Sheikoun ligt midden in rebellengebied, in de noordwestelijke provincie Idlib. “Het was een relatief veilige stad, het front was kilometers verwijderd van het centrum en er was geen militaire activiteit in de stad.”