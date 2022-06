Airco vliegt in brand in hamburgertent Quick in Waregem

De airco-installatie van het hamburgerrestaurant Quick in Waregem staat op het dak aan de achterzijde van het gebouw. Medewerkers van het restaurant waren zich van geen kwaad bewust en volop bezig met de voorbereidingen om het restaurant open te doen. Een voorbijganger kwam hen verwittigen dat het gebouw in brand stond. Er waren al metershoge vlammen, die uit het dak sloegen en die zorgden voor heel wat rook.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Daardoor is er niet veel schade aan het restaurant zelf. De airco-installatie zelf is kapot en er is nog wat bluswater binnengesijpeld in een opslagplaats. Voorlopig is er wel geen elektriciteit en daardoor is de hamburgertent de deuren nog niet openen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een technisch defect van de airco-installatie.