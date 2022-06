Al 24 amokmakers van harde kern geïdentificeerd in Willebroek, gemeente wil samenscholingsverbod

"Dinsdag stellen we aan de gemeenteraad voor om een samenscholingsverbod in te voeren, voorlopig al tot eind juni", zegt Bevers. "Het zou enkel gelden in de omgeving in het centrum waar vaak overlast is, tussen de Schoolweg en het Louis De Naeyerplein, maar wel 24 op 7. Het samenscholingsverbod geldt voor meer dan 3 personen, maar uiteraard zullen we geen families met kinderen viseren. Ook met de horeca in de buurt zullen we rekening houden."