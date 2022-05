President Joe Biden zegt -opnieuw- dat VS militair zou ingrijpen als China zou binnenvallen in Taiwan

De Amerikaanse president deed zijn uitspraak tijdens een persconferentie in Japan, waar hij op werkbezoek is. Toen de vraag kwam of de VS militair zou kunnen ingrijpen mocht China Taiwan binnenvallen, antwoordde Biden voluit "ja". "We gaan akkoord met het Eén-Chinabeleid, maar het idee dat het met geweld kan worden afgedwongen, is gewoon niet gepast", zei hij. "Dat zou heel de regio ontwrichten en zou lijken op wat in Oekraïne gebeurt."