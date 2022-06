Extra parkeerplaatsen in Jabbeke en Groot-Bijgaarden moeten druk wegnemen van E40-parking Wetteren

AWV waarschuwt wel dat het probleem niet kan opgelost worden door steeds maar de capaciteit uit te breiden. "We moeten ook eens gaan nadenken hoe we het oneigenlijk gebruik van die parkeerzones kunnen tegengaan. Die snelwegparkings zijn bedoeld om rij- en rusttijden te respecteren, maar we zien dat vrachtwagens daar soms voor langere tijd staan. Dat valt vooral op in de buurt van industriezones."

Verspreid over heel Vlaanderen beheert AWV 72 snelwegparkings. In Oost-Vlaanderen zijn dat er 16, goed voor 687 parkeervakken. In West-Vlaanderen liggen 12 snelwegparkings waar samen 550 vrachtwagens een plek kunnen vinden.