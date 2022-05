Vandaag gaat "Tori et Lokita" in première in Cannes: schrijven de broers Dardenne straks geschiedenis? 

We vergeten het soms, maar Jean-Pierre en Luc Dardenne hebben de Belgische film mee op de kaart gezet. De Luikse broers maken al een halve eeuw samen films en documentaires. In 1996 bereiken ze een eerste grote succes met het drama "La promesse" - een film over huisjesmelkers en zwartwerk in een Luikse voorstad - die vandaag nog even actueel oogt. Drie jaar later winnen ze met hun volgende film "Rosetta" een eerste Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. In 2005 kwam daar met "L'Enfant" een tweede gouden beeldje bij.