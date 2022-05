Panos krijgt kritiek voor broden en koffiekoeken in vuilnisbakken op Meir 

La Lorraine zegt andere oplossingen te zoeken voor die overschotten dan de vuilnisbak. "80 procent van onze Panos-winkels in de steden biedt overschotten aan via de app Too Good To Go. We streven daar naar 100 procent. Daarnaast zijn er ook structurele samenwerkingen met de Voedselbank of andere organisaties in heel wat van onze bakkerijen. We hebben naar aanleiding van deze foto's ook contact gehad met de plaatselijke uitbater. We gaan bekijken of er een goede bestemming kan gevonden worden voor de overschotten."

Hoewel Panos predikt dat het verspilling op alle manieren tegengaat, spreken voormalige mederwerkers dat tegen. Via Facebook en in de app van Radio 2 laten ze weten dat personeel geen overschotten mee naar huis mag nemen. "Dat klopt", zegt Van Malderen. "Dat is een standaardpraktijk die we toepassen en die ook gangbaar is bij andere bakkers, supermarkten en winkels."