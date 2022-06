Brussels Gewest steunt werking van dierenasielen met subsidie

"De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij werken allemaal op basis van solidariteit van de burgers en met giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen immers een essentiële taak van openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te beschermen", vindt de Brusselse minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt.

"Hoewel het budget van het Brussels Gewest ons voorlopig niet toelaat om structurele steun te bieden aan de asielen, hoop ik met deze subsidieoproep de asielen wat ademruimte te bieden en hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren", stelt Clerfayt.