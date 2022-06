Brusselse voetgangerszone wint laatste jaren aan populariteit

De VUB polste in 2017 al een eerste keer naar de meningen van Brusselaars, pendelaars en passanten over de autovrije centrale lanen in het centrum van de stad. Het gaat dan onder andere om de Anspachlaan, vanaf het De Brouckèreplein tot het Fontainasplein. Toen waren de lanen nog niet volledig heraangelegd. De steun was toen beperkt, want iets minder dan de helft van de Brusselse bevolking, 47 procent, was er tevreden over. Bij de pendelaars was 55 procent tevreden en bij bezoekers lag het cijfer op 69 procent.

Er is eind 2021, begin 2022 opnieuw een navraag gedaan en daaruit blijkt dat er vooruitgang is. Onder de Brusselaars is nu meer dan de helft, 53 procent, blij met de voetgangerszone. Bij de pendelaars steeg het tevredenheidscijfer naar 64 procent en onder de bezoekers, onder wie veel toeristen, juicht zelfs 82 procent de voetgangerszone toe.