CHECK - Nee, apenpokken zijn geen "gordelroos", noch een "bijwerking van de coronavaccins"

TheHealthSite.com gebruikt deze foto trouwens niet bij een artikel over de recente uitbraak van apenpokken, maar bij een stuk uit juli 2021 over één geval van apenpokken dat toen opgedoken was in Texas. De voorbije jaren zijn er buiten Afrika af en toe al opstoten van apenpokken geweest, o.a. in 2003 in het Midwesten van de Verenigde Staten. Die specifieke uitbraak was te wijten aan besmette Gambiaanse buidelratten, ingevoerd door een importeur van exotische dieren.