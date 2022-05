CHECK - Vervalste tweet Marc Van Ranst gaat na twee jaar ook viraal in Nederland

"Het gewone volk begrijpt niet, dat omwille van economische en logisitieke redenen, het nu eenmaal een keuze is geweest, om ouderen te laten sterven in de woon-zorgcentra. Hen alsnog naar een ziekenhuis brengen, zou een logistieke ramp geweest zijn. Keuzes moeten gemaakt worden", zou Van Ranst in juni 2020 hebben getweet.

Ook al gaat het om een vervalst bericht, dat door de collega's van het weekblad Knack twee jaar geleden al werd weerlegd, het gaat nu wel opnieuw rond in voornamelijk Nederlandse kringen. "WHAT THE FUCK", schreef Hoopiejoopie bij een screenshot van de tweet. Zijn bericht werd meer dan tweehonderd keer gedeeld en ging bij heel wat Nederlandse twitteraars over de tongen.