Meer dan champagne en kaasfondue? De zin en onzin van Davos, het grootste netwerkevent ter wereld

Het WEF stelt zichzelf graag voor als een grote denkoefening. Van over de hele wereld komen CEO’s, beleidsmakers en andere topmensen naar de Zwitserse Alpen om daar samen na te denken over de wereldproblemen en de stand van de wereldeconomie. Vijf dagen lang zit het congrescentrum van Davos daarvoor ook afgeladen vol. Maar in de straten rond het congrescentrum is het in diezelfde periode nog veel drukker. Werkelijk elke beschikbare vierkante meter is er tegen woekerprijzen verhuurd om de officiële en ook de niet-officiële deelnemers in staat te stellen dat andere aspect van het WEF uit te oefenen: netwerken.