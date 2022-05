Wereldprimeur: vermoorde Nederlandse jongen komt tot leven in deepfakevideo en roept getuigen op om zich te melden

Sedar Soares, die in 2003 op 13-jarige leeftijd werd doodgeschoten in Rotterdam, kwam gisteren heel even "tot leven": in de documentaire “Spreek! Nu!” op de Nederlandse zender WNL deed de jongen in een deepfakevideo een oproep naar de dader en getuigen van zijn moord om zich te melden. Het is de eerste keer dat deepfaketechnologie op deze manier wordt ingezet. Sinds de uitzending ontving de politie een tiental tips.