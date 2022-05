Dierenambulance Animal Rescue Service kampt met financiële problemen

In het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen voelen ze de prijsstijgingen ook: “We verbruiken hier veel elektriciteit voor verwarmingslampen en couveuses, maar ook de benzine kost ons veel”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Wij rijden dagelijks uit voor interventies. We hebben het water nog niet aan de lippen staan. Het is wel zwaar, maar we zijn blij dat het niet samengevallen is met corona, anders waren we wel kopje-onder gegaan. We hebben het geluk dat we weer wat groepen kunnen toelaten en dat er dierenverzorgers voor 1 dag zijn, en daar halen we nu wat extra middelen uit.”