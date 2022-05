Eén klacht en twee meldingen over "needle spiking" tijdens Belgian Pride

De Brusselse politie heeft één klacht ontvangen. "We kunnen het indienen van de klacht bevestigen", zegt Audrey Dereymaeker van de politiezone Brussel-Noord. "Het onderzoek gaat nu verder met het parket en de betrokken politiezone."

"Alle informatie die we als politiedienst kunnen krijgen, is heel belangrijk, zodat we het fenomeen beter leren kennen", zegt Dereymaeker nog.

"We benadrukken dat het een fenomeen is dat opkomt in Europa, zowel op feesten, in discotheken als nu ook op voetbalwedstrijden. We willen het publiek zo optimaal mogelijk sensibiliseren", zegt Xavier Wyns van Belgian Pride. De organisatie roept op dat iedereen die mogelijk het slachtoffer werd van een prik naar het ziekenhuis gaat voor een analyse, een klacht indient bij de politie en de organisatie op de hoogte stelt.