Gemoederen raken oververhit op proces-Aquino: broer en beschuldigde maken allebei moordgebaar

Na de moord op Silvio belde een andere broer naar Lucio om hem te zeggen wat er gebeurd was. "Ik ben meteen naar daar gereden, maar alles was afgezet", zegt Lucio. De familie Aquino wist niet meteen wie er achter de moord zat. Dat probeerden ze zelf uit te zoeken, maar eerder waren er al conflicten geweest met beschuldigde (en vermoedelijke opdrachtgever) Martino T. Zo zou die het brein zijn achter een home invasion bij een zus van Aquino. Daarover vertelt Lucio: "Ik was bijna zeker dat Martino T. erachter zat. Mijn zus belde me toen, omdat er iets gebeurd was. Zij had een blauw oog, alles was kapot geslagen. De politie is toen gekomen en ik heb gezegd dat Martino T. erachter zat."