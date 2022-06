Groen Diest wil subsidies voor vergroenen van voortuin: "Verharding zorgt voor droogte"

Heel wat voortuinen in ons land ogen erg grijs, een oprit in beton, kiezels, asfalt of klinkers is geen uitzondering. Die verharding zorgt ervoor dat regenwater gewoon de riolering instroomt, in plaats van in de grond te trekken waardoor het grondwaterpeil zou kunnen stijgen. Daarom moeten mensen aangemoedigd worden om hun voortuin groener te maken, vindt de partij Groen in Diest.