Geoffrey probeert bestuurder te redden uit zinkende auto in Wijgmaal:  "Alles ging razendsnel zoals in een film" 

Geoffrey en de andere moedige zwemmer kregen weinig reactie van de bestuurder. "We probeerden voorzichtig de deuren te openen, ik probeerde ook de koffer, maar was bang om er op te leunen en de auto nog sneller te doen zinken. Omstaanders riepen nog dat de man zijn autogordel moest losmaken, maar de auto zonk verder en verder en dan zijn we gestopt omdat de Vaart daar 5 meter diep is."

Ruim 10 minuten later kwamen de hulpdiensten aan. Zij konden de man uit het water halen, maar hij was er slecht aan toe. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. "Het is de eerste keer dat mij zoiets overkomt", zegt Geoffey. "Het was net een film, alles ging razendsnel. Een paar seconden tijd en alles was gebeurd", besluit Geoffrey.