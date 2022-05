Jasper uit Waregem deelt zijn strijd tegen kanker op sociale media

Jasper Decock kreeg eind vorig jaar te horen dat hij lymfeklierkanker heeft. "Ik voelde een gezwel in mijn hals. Eerst dacht de dokter aan klierkoorts. Maar toen dat gezwel bleef groeien, zocht ik andere opinies. En dan kwam die diagnose. Op zich was dat niet zo'n harde klap. Dat is iets wat geleidelijk aan bij mij binnengekomen is."

Bezorgde familieleden en vrienden stuurden geregeld berichten om te informeren naar Jaspers gezondheid. "Op den duur wist ik niet meer wat ik aan wie geantwoord had. Daarom ben ik met die Instagrampagina begonnen. Mijn vriendin vroeg of ze die mocht delen. En zo is dat beginnen rond te gaan. Ik krijg heel wat reacties, zeker van mensen die ook kanker hebben of die genezen zijn. Daaruit haal ik wat steun."