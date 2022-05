Een ongemakkelijk weerzien: Spaanse ex-koning Juan Carlos sluit bezoek aan thuisland af met lunch met koning Felipe

Groot contrast met vandaag. Op zijn laatste dag in Spanje stond een ontmoeting met zijn zoon, koning Felipe VI, koningin Letizia en vermoedelijk ook koningin Sophia op de planning. Koningin Sophia, de vrouw van Juan Carlos, verhuisde niet mee naar Abu Dhabi en bleef in het paleis Zarzuela wonen.

Het koningshuis was enorm karig in zijn communicatie. De ontmoeting stond niet op de officiële agenda. Het gaat om een louter familiale gelegenheid in de privésfeer, werd gezegd. Er werd enkel gecommuniceerd dat Felipe, zijn vrouw Letizia en "andere leden van de familie" aanwezig zouden zijn.

Iets na 10 uur vanmorgen reed Juan Carlos het terrein van het paleis Zarzuela op. Gevraagd naar wat hij van het bezoek verwachtte, klonk het kort: "Abrazos." Omhelzingen, knuffels. Of het er hartelijk aan toeging, is maar de vraag. Foto's of beelden van vader en zoon zijn er niet. Na het bezoek aan zijn familie vertrekt Juan Carlos weer naar Abu Dhabi.