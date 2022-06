Kleine helft personeel postsorteercentrum Gent legt het werk neer

De werkorganisatie in het sorteercentrum aan het Stapelplein in Gent is veranderd en daar hebben heel wat werknemers vragen over. Marleen Van Wijmeers van de socialistische vakbond ACOD: "De mensen willen meer communicatie. De communicatie die ze nu hebben gekregen, is onvoldoende om te weten of het een goede of slechte organisatie is. Daarom staan de mensen nu buiten om meer informatie te krijgen."

Omdat ongeveer de helft van het personeel het werk heeft neergelegd, zullen bepaalde gebieden in het Gentse geen post ontvangen vandaag. De actie was niet aangekondigd, maar is intussen erkend door het gemeenschappelijk vakbondsfront.