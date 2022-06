Kraamafdeling Imeldaziekenhuis in Bonheiden zet VR-bril in om pijn bij weeën te verzachten

De techniek is niet nieuw in de medische wereld en ook niet in het Imeldaziekenhuis. De VR-bril wordt al een tijdje in het ziekenhuis gebruikt bij de diensten pediatrie en op de fertiliteitsafdeling om mensen meer te laten ontspannen. “Het leek ons een goed medium om ook te proberen in de verloskamer omdat ontspanning één van de sleutelwoorden is van een vlotte bevalling”, zegt Renilde Bastaens.