KVK Beringen heeft nieuwe voetbalploeg met vluchtelingen: "Er is veel sfeer en vriendschap"

De jongens leven zich uit met het voetballen, maar ze krijgen ook veel steun van elkaar en van de trainer. "Hij is er altijd voor ons en is als een vader voor ons. Hij helpt ons wanneer we problemen hebben of als het moeilijk gaat."

En dan zijn er ook nog de voetbalmama's, zoals Laura en Sylvie, die helpen waar het kan. "De jongens waren een beetje verwaarloosd en ik had er medelijden mee", zegt Laura Venneri. "Ik probeer ze op te krikken, we hebben er een familieteam van gemaakt. Mijn zoon en de keeper zijn de enige Belgen, de rest zijn allemaal buitenlanders." Laura probeert hen te ondersteunen wanneer ze het moeilijk hebben. "Ze hebben liefde nodig, je ziet dat ze dat ontbreekt. Ze bellen mij en vertellen alles. Problemen thuis, geldnood: we proberen altijd oplossingen te zoeken."