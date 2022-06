Vaartkom Leuven is een week lang centrum voor pleziervaart

De Vaartkom in Leuven is deze week het centrum van de pleziervaart in Vlaanderen. De haven ontvangt in het kader van de 40ste toervaartreünie plezierboten uit heel Vlaanderen, maar ook uit Nederland en Wallonië. Deze toervaartreünie is de jaarlijkse hoogmis van de pleziervaart en wordt telkens in een andere gaststad georganiseerd.