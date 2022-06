Limburg heeft er een nieuw sterrenrestaurant bij: Aurum by Gary Kirchens in het kasteel van Ordingen

Zowel chef Gary Kirchens als manager van het hotel Yannick Bouts zijn heel blij met de erkenning. Gary Kirchens is afkomstig van Eupen, hij is nog maar 34. Hij heeft eerder in Villa Lorraine in Brussel en in verschillende toprestaurants in Frankrijk gewerkt. Maar sinds 2020 staat hij in de keuken van Aurum, het restaurant in het kasteel van Ordingen.

Hij is in volle coronatijd gestart in het kasteel. Dat was dus absoluut niet evident. Maar toch heeft hij van het restaurant een succes kunnen maken, nu bekroond met een Michelinster. Kirchens omschrijft zijn keuken als een creatief, hedendaags en smaakvol, hij gaat op zoek naar frisheid en moderniteit.