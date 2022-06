Limburgse landbouwers zaaien ondanks de hoge graanprijzen geen extra tarwe

Limburgse boeren ruilen voorlopig hun maïsteelt niet voor tarwe. Door de oorlog in Oekraïne en het slechte weer in India is er minder graan, waardoor de prijs van het graan en dus ook het brood flink gestegen is. “Omschakelen is niet zo eenvoudig”, zegt Sander Palmans van het proef- en vormingscentrum voor de landbouw in Bocholt.