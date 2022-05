Man bedreigt leerkracht met alarmpistool in Anderlecht, politie op zoek naar dader

"Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen projectiel gevonden", zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx. "Mogelijks ging het dus om een alarmpistool. Iedereen die in het gebouw aanwezig was, is in veiligheid gebracht, en de school wordt nu grondig doorzocht."

Volgens de politie zou ook een leerkracht bedreigd zijn maar de juiste omstandigheden van het hele incident zijn nog onduidelijk. De politie heeft een veiligheidszone afgebakend rond de school, maar die is intussen opgeheven. De zoektocht naar de verdachte wordt voortgezet.

"Verschillende mensen waren aan het huilen", getuigt een leerling aan het persagentschap Belga. "De leerkrachten zeiden dat we naar de turnzaal moesten vluchten. Daar hebben we een uur of twee moeten wachten. Nadat we gefouilleerd werden door de politie, mochten we de school verlaten."