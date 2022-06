Man krijgt 40 maanden cel omdat hij een agente neerstak in Oostende

Op het proces beweerde de man dat hij niet de intentie had om de politievrouw te doden. Hij verklaarde zelfs dat hij niet wist dat het om een agente ging. Maar de rechter geloofde dat verhaal niet. De man had ook al een uitgebreid strafblad en werd al enkele veroordeeld voor slagen en verwondingen. Hij krijgt nu dus een gevangenisstraf van 40 maanden en moet 1.050 euro schadevergoeding betalen aan de politieagente. Haar mannelijke collega, die er ook bij was, kreeg 1 euro en stad Oostende zal een schadevergoeding van 3.550 euro krijgen.