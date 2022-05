Aantal vluchtelingen overschrijdt trieste kaap van 100 miljoen: "Dit is een zorgwekkende mijlpaal"  

Bijna 60 miljoen mensen waren vorig jaar in hun eigen land op de vlucht. Dat blijkt uit cijfers van het Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), een onderdeel van de Noorse vluchtelingenraad. 53 miljoen mensen sloegen op de vlucht door conflicten en geweld, 6 miljoen mensen werden door natuurrampen hun huis uitgedreven. In Sub-Sahara-Afrika sloegen 11 miljoen mensen binnen hun eigen land op de vlucht voor conflict en geweld, dat is 80 procent van alle inheemse vluchtelingen voor conflict en geweld. "We zijn getuige van een pandemie van menselijk leed", zegt Jan Egeland, secretaris-generaal van de Noorse vluchtelingenraad.