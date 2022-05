Restaurant Boury uit Roeselare derde driesterrenrestaurant in ons land, Hof van Cleve en Zilte behouden drie sterren

De show lijkt bijna afgelopen, chefs van driesterrenrestaurants Peter Goossens van Hof van Cleve en Viki Geunes van Zilte gaan al op de groepsfoto, en plots is daar de verrassing van de dag: ook restaurant Boury van Tim Boury in Roeselare is drie sterren waard.

Daarnaast krijgen drie nieuwe restaurants een tweede ster. Het gaat om Colette-De Vijvers in Averbode, La Villa Loraine by Yves Mattagne in Brussel en Hertog Jan At Botanic in Antwerpen.