Motorrijder zwaargewond na botsing met auto in Beerse

Het ongeval gebeurde maandag kort na de middag op het kruispunt van de Pastoriestraat met de Turnhoutseweg in Beerse. Een auto en een motor reden op elkaar in en de motorrijder raakte zwaargewond. Het gaat om een man van 38 uit Turnhout. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgelopen, dat wordt nog onderzocht.