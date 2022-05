Mustafa werd zonder ledematen geboren na chemische aanval in Syrië: "We zijn nu eindelijk veilig in Italië"

Munzir verloor zijn been in 2014 in de Syrische stad Idlib. Met zijn vrouw ontvluchtte hij het oorlogsgeweld en samen trokken ze naar Khan Sheikhoun. Maar in 2017 werd Khan Sheikhoun door de Syrische luchtmacht aangevallen met saringas, een gevaarlijk zenuwgas waarvan een druppeltje op de huid al genoeg is om iemand binnen 5 minuten te doden. Op dat moment was Zeynep 3,5 maanden zwanger. Drie maanden later werd Mustafa geboren, zonder ledematen.