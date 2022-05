N-VA wil minder fastfoodhoreca in centrum Leuven: “Is nefast voor lokale handel”

Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) geeft toe dat er een overaanbond van fastfoodhoreca is in Leuven: "Fastfood en studenten dat gaat natuurlijk samen, maar het klopt dat in bepaalde wijken het aanbod serieus begint toe te nemen. We zijn samen met andere centrumsteden aan het bekijken hoe we daar tegen kunnen optreden, maar evident is dat niet. We denken dat bijvoorbeeld aan een vergunningensbeleid in de toekomst. Want het gaat niet alleen om fastfoodhoreca, maar ook om koffiezaken of kappers die je massaal terugvindt in bepaalde wijken. Het is alleszins een bekommernis die we met de oppositie delen."