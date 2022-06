Hogeschool Odisee in Sint-Niklaas laat scholen solliciteren bij leerkrachten, en niet omgekeerd

Ludwig De Meyer is directeur van de stedelijke basisscholen Gavertje Vier en De Droomballon in Sint-Niklaas. Hij kan de nieuwe manier van aanwerven best smaken: "Het is laagdrempelig en menselijker ook. De afstand verkleint. Wat beginnende leerkrachten verwachten en wat wij verwachten, wordt beter op elkaar afgestemd. Via dat speeddaten kunnen beginnende leerkrachten al een beetje proeven wat de schoolcultuur zou kunnen zijn en of dat aansluit bij hun persoonlijkheid. Dus ik denk dat dit een stap in de goede richting is."