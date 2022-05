Finale WK Counter-Strike in Antwerpen: Oekraïense team grijpt naast titel, winst is voor FaZe Clan

Het Oekraïense team Natus Vincere (NAVI), dat de titelverdediger was, heeft gisteravond net naast de winst gegrepen tijdens de finale van het WK Counter-Strike in het Sportpaleis in Antwerpen. De winst was voor het Amerikaans-Europese team FaZe Clan. Zij namen 500.000 dollar (473.000 euro) mee naar huis.