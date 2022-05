Onderwijsnetten vragen 300 miljoen euro extra voor Vlaamse scholen: "Straks kunnen we de verwarming niet meer betalen"

Hoe dan ook wordt het een moeilijke oefening, want in september kondigde minister Weyts nog een besparingsplan aan. Toch moet de minister het geld volgens de netten niet ver zoeken. Want naast de werkingsmiddelen voorziet de overheid ook middelen voor de lonen van de leerkrachten. "Maar door het lerarentekort is er geld voorzien voor leraren die er niet zijn en dus ook niet betaald moeten worden", legt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!, uit.

Bovendien wijst hij erop dat de middelen die de Vlaamse regering krijgt van het federale niveau wel geïndexeerd zijn. De Vlaamse regering ziet met andere woorden haar begroting toenemen met meer dan zes procent, terwijl de onderwijsbegroting nog geen twee procent hoger uitvalt.

"Het is contradictorisch dat men 'het beste onderwijs ooit', ambieert, maar tegelijkertijd scholen in een situatie dwingt waarbij schoolbesturen over steeds minder middelen beschikken. Zo wordt het heel moeilijk om onderwijs op een kwaliteitsvolle manier te organiseren", aldus Pelleriaux. "Het evenwicht in de begroting wint erbij, maar de leerling is de dupe."