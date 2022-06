Via nieuw platform "Onieva" kan je mensen leren kennen: "We richten ons op 40-plussers aan de kust"

"We richten op ons de actieve mensen vanaf 40 jaar", gaat ze verder. "Voor jongeren zijn er meer mogelijkheden om anderen te leren kennen. Wie bijvoorbeeld zin heeft om te wandelen, laat dat weten op "Onieva". En dan kunnen andere leden meedoen. We werken ook samen met lokale ondernemers aan de kust. Zo kan je suppen of keramieklessen volgen. We organiseren zelf ook activiteiten. Onder andere een film kijken op het strand of een wijnproeverij."

Niet onbelangrijk, het is een betalend platform dat werkt met een maandelijks lidmaatschap. "De eerste twee maanden zijn gratis en daarna is het 3,99 euro per maand om lid te zijn. Het is spannend en we hopen dat "Onieva" snel groeit. Want hoe meer leden er zijn, hoe beter het platform werkt."

Meer informatie vind je op de website van Onieva.