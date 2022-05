Opleiding Vlaamse Gebarentaal in Sint-Amandsberg voor Oekraïense vluchtelingen schot in de roos

Net als de taal, is gebarentaal in elk land anders. Daardoor kunnen een hondertal Oekraïense doven en slechtorenenden in ons land niet communiceren. Het is daarom dat de organisatie "Doof Vlaanderen" aan volwassenenonderwijs CVO Groeipunt in Sint-Amandsberg vroeg om een opleiding in elkaar te boksen. Op twee weken tijd is die er gekomen. Met succes. Want vorige week ging de eerste opleiding van start, en die was meteen volzet. Dat vertelt directeur Dave Bonte. "Op die korte tijd hebben 46 cursisten zich ingeschreven. Het gaat niet alleen om Oekraïense mensen die doof zijn of slechthorend maar ook hun hele gezin. Zodat zij ook kunnen meevolgen. We waren sterk verrast door dat grote aantal, maar het bewijst dat de nood hoog is."