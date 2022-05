BEKIJK - Groeiende kritiek op politie in New York: "Volgens mij negeren ze mensen die lastiggevallen worden"

De politieagenten in New York hebben geen al te goede reputatie. Je ziet ze overal op straat, maar vaak staan ze koffie te drinken of naar hun smartphone te staren. De criminaliteit in de stad stijgt ook weer sinds de coronapandemie, en dat terwijl de misdaadcijfers net jarenlang omlaag gingen. Eric Adams, de nieuwe burgemeester van New York, wil de werking van de NYPD nu drastisch aanpakken.