Onderzoek naar "prikincident" tijdens voetbalmatch KV Mechelen loopt, nog geen zicht op mogelijke dader

De slachtoffers gaven aan dat ze kort voor ze onwel werden een prik hadden gevoeld. Een van de pistes die daarom onderzocht wordt, is of er sprake is van "needle spiking". Dat is een fenomeen uit het uitgaansleven waarbij mensen geprikt worden. In een poging om ze te verdoven om ze te beroven of te misbruiken.

Uit de eerste toxicologische analyse blijkt dat er geen sporen zijn gevonden van verdovende middelen. Al horen we dat de focus daar initieel vooral lag op het mogelijk ontdekken van levensbedreigende substanties. De bloed- en urinestalen worden nog onderzocht op andere stoffen. De komende dagen wordt daar meer informatie over verwacht.

Daarnaast worden de slachtoffers en getuigen verhoord. En dat kan wel wat tijd in beslag nemen. Het gaat om relatief veel mensen, waaronder ook enkele minderjarigen. Bij een verhoor van een minderjarige moeten de ouders eerst toestemming geven. Ook de camerabeelden uit het stadion worden onderzocht.

Er zou nog geen concreet zicht zijn op een mogelijke dader. Op sociale media circuleren intussen de wildste geruchten over wat er zou zijn gebeurd. De politiediensten vragen wie informatie denkt te hebben, die eerst en vooral met de onderzoekers te delen.