Organisatie festivals loopt niet overal zoals gehoopt: "Wordt uitdaging, maar verwacht volle weides deze zomer"

Het is geen alleenstaand geval. Ook Moen Feest, dat komende donderdag begint in het gelijknamige dorp in West-Vlaanderen, raakt zijn tickets niet kwijt. "Wij hebben op drie dagen van ons festival nog maar twee derde van onze verwachte capaciteit bereikt met betrekking tot de ticketverkoop", vertelt organisator Niko Vanderschelden in "VRT NWS Live".