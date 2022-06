Protesttocht van Gent tot Deinze:  "We vragen mensen om minder snel te varen op de Leie" 

Ledoux wil het uitzicht van de Leiestreek zoveel mogelijk behouden. "Helaas zien we dat de omliggende natuur beschadigd wordt door de te hoge snelheden van boten die op de Leie varen. Vooral rietkragen, waterlelies en vogelnesten zijn daar de dupe van."

De actie was ook gericht tegen plannen om een nieuw op- en afrittencomplex te bouwen, in Baarle-Drongen, aan de Leie. "Dat zou een vloek in het landschap zijn. Wij hopen daarom om de huidige ligging van het afrittencomplex in Gent-West te behouden."