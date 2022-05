Restaurant Boury derde restaurant met drie sterren in ons land: "Uniek om bij dit clubje te horen"

Een specifiek recept of handleiding om drie Michelinsterren te behalen, is er volgens Boury niet. "Ik denk dat jarenlange continuïteit op een hoog niveau nodig is. In de gastronomiewereld is dat vooral de basis voor drie sterren. Je bouwt op, krijgt één ster, wordt beloond met een tweede en dan is het de bedoeling om dat niveau te behouden en her en der nog verbeteringen te creëren."