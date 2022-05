Telenet-klanten ontsnappen binnenkort niet meer aan reclame

De klanten van Telenet kunnen binnenkort niet meer rond reclame als ze uitgesteld tv-kijken naar de zenders van DPG Media (VTM) en SBS (Play) . De telecomprovider maakte vorig jaar afspraken met de zendergroepen over een nieuw reclamemodel. Die houden in dat kijkers tot een minuut reclame moeten uitzitten voor ze hun opgenomen programma's kunnen bekijken, en dat ze in de programma’s die ze opvragen via "Terugkijk TV" de reguliere reclameblokken niet meer kunnen doorspoelen. Volgens de zenders is het nieuwe reclamemodel nodig om de productie van lokale programma's te ondersteunen.