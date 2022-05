TreinTramBus over schrapping piekuurtreinen in Antwerpen: “Personeelsprobleem moest al veel eerder aangepakt worden”

In Antwerpen heeft de NMBS tien piekuurtreinen geschrapt omdat er te weinig treinbegeleiders zijn. Reizigersvereniging TreinTramBus reageert ontevreden. “We hebben begrip voor het feit dat er te weinig treinbegeleiders zijn, maar dat probleem is niet van vandaag. Het is in de regio Antwerpen al langer bekend. De aanwerving had veel eerder moeten starten”, zegt Kees Smilde van TreinTramBus.