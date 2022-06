Restaurant Colette - De Vijvers uit Averbode ontvangt tweede Michelinster

Thijs Vervloet van restaurant Colette - De Vijvers, is in de zevende hemel. "Dit is één van de mooiste verwezenlijkingen van ons leven", zegt hij. Het restaurant werkt met een klein, vast team van 15 personen. "We hebben die mensen echt nodig om het niveau dat we willen bereiken te kunnen verwezenlijken."

De werking van het restaurant blijft ook met de tweede ster hetzelfde. "We zijn beloond voor wat we momenteel aan het doen zijn, niet voor wat we nog gaan doen", vertelt Thijs. "Op dit moment moeten we verder doen op dezelfde lijn. Dan is er later nog de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen, zoals uitbreiding van het personeel."