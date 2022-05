Eerste Russische militair veroordeeld in Oekraïne: levenslang voor moord op 62-jarige ongewapende fietser

Dat gebeurde op 28 februari. Sjisimarin was toen met zijn eenheid actief in de omgeving van de stad Soemi, ten noordwesten van Charkov. Nadat zijn eenheid was verslagen en uiteengejaagd door het Oekraïense leger was hij met vier andere militairen in een auto op de vlucht geslagen. Die 28e februari schoot hij zonder reden een ongewapende 62-jarige man op een fiets dood.

Sjisimarin werd door de rechtbank in Kiev tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Volgens de rechter is het bewezen dat de Russische militair de man op de fiets verschillende keren met een automatisch wapen in het hoofd heeft geschoten.