Scoutsleider uit Schoten veroordeeld voor begluren tienermeisjes in de douche

Eind vorig jaar kwam aan het licht dat een scoutsleider uit Schoten enkele tienermeisjes onder de douche had begluurd. Hij had beelden gemaakt met een verborgen camera in het scoutslokaal. Hij viel door de mand nadat hij een gegevensdrager met foto's van zijn scoutsactiviteiten aan een vriend had gegeven. Die trof daarop ook de beelden van de douchende meisjes op aan.

De rechter veroordeelde de scoutsleider tot twaalf maanden cel met uitstel. De man moet bepaalde voorwaarden naleven, waaronder het zich verder laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Hij moet aan twee meisjes en hun ouders schadevergoedingen betalen.