Sikh-tempel in Vilvoorde mag weer open: "Problemen van de baan"

De sikh-tempel in Vilvoorde moest in juli 2018 de deuren sluiten. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) bevestigt dat er in het verleden problemen waren met de sikh-tempel: “Een aantal jaren geleden stapelden de problemen zich daar op. Er was een gebrek aan transparantie over wie het voor het zeggen had in de tempel. Dat zorgde intern voor zware discussies in de sikh-gemeenschap. Dat is nu helemaal uitgeklaard. Het is nu duidelijk wie in het bestuur zit, wie de voorzitter is en wie de verantwoordelijkheid draagt voor het uitbaten van de sikh-tempel.”